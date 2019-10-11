Чьи яйца круче? "Росконтроль" определил лучших производителей

"Росконтроль" провёл исследование яиц категории С1 от популярных федеральных брендов. Самые большие, качественные и вкусные яйца найдены и рекомендованы к покупке.

Эксперты "Росконтроля" в преддверии Международного дня яиц, который отмечается 11 октября, проверили яйца брендов "Новая марка", "Вараксино", "Окское", "Волжское утро" и "Лето". Исследование проводилось в государственной аккредитованной лаборатории. Программа испытаний включала более 30 параметров оценки качества и безопасности продукции.

"Росконтроль" неоднократно сообщал о результатах тестов яиц, и ранее экспертиза выявляла антибиотики и другие нарушения требований безопасности в яйцах известных брендов. На этот раз опасных нарушений выявлено не было.

Самые большие яйца категории С1 — у бренда "Новая марка" — 64,9 г. Больше всего омега-3 и фосфолипидов у торговой марки "Волжское утро".

Лидером по свежести были признаны яйца "Окское". А в образце торговой марки "Вараксино", напротив, срок хранения находится на верхней границе норматива.

Ко вкусу и запаху образцов претензий тоже не было, однако по результатам лабораторных испытаний установлено, что у образцов "Волжское утро" и "Лето" недостаточно плотный белок.

Антибиотики, другие антимикробные и антипаразитарные химиотерапевтические вещества в проверенных образцах не обнаружены. И это очень радует, поскольку проведённые ранее тесты яиц регулярно выявляли остаточные количества ветеринарных препаратов. Микробиологические показатели безопасности нареканий тоже не вызывают.

По итогам проведённых исследований продукция всех тестировавшихся брендов рекомендована к покупке.