Путин назвал главный показатель развития спорта в России

Президент отметил, что от уровня развития спорта в стране зависит выполнение задач, поставленных в нацпроектах.

Президент России Владимир Путин заявил, что главным качественным показателем развития спорта в России должно быть повышение уровня здоровья и активного долголетия жителей страны. Об этом глава государства сказал в ходе заседания Совета по развитию физической культуры и спорта.

Ранее президент поставил цель достигнуть к 2024 году показателя в 55% регулярно занимающихся спортом граждан РФ.

— Это хороший показатель, который мы должны достигнуть и достигнем, безусловно, но не самый высокий даже среди наших соседей, — сказал Путин.

По его словам, за этими цифрами стоят не столько количественные, сколько качественные показатели. Президент обратился к главам регионов и попросил их быть в постоянном контакте с руководителями, отвечающими за развитие физкультуры и спорта в муниципалитетах. Путин отметил, что от уровня развития спорта в стране зависит выполнение задач, поставленных в нацпроектах, и укрепление обороноспособности.

Напомним, что Лайф вёл прямую трансляцию заседания Совета по развитию физической культуры и спорта.