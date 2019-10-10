Митяй из "Сватов" о своём "уходе" из сериала: Всё, угомонитесь!

Актёр Николай Добрынин, известный по роли Митяя в сериале "Сваты", прокомментировал Лайфу слухи о своём уходе из проекта.

— Всё, угомонитесь! — сказал артист и бросил трубку.

Партнёр Добрынина по сериалу, исполнитель роли Ивана Фёдор Добронравов признался, что впервые слышит о его уходе из "Сватов".

— Он никогда ничего об этом не говорил, — сказал Добронравов.

Ранее в СМИ появилась информация, что Добрынин может покинуть сериал из-за постоянных насмешек над его персонажем. В свою очередь, Добронравов рассказал, что "Сваты-7" отсняты лишь наполовину.