В России отзывают опасный препарат от язвы

Препарат "Ранитидин", который ранее входил в список жизненно важных лекарств и использовался без рецепта при лечении изжоги, язвы и гастритов, отзывают из обращения из-за содержания опасного вещества. Об этом сообщается на официальном сайте Росздравнадзора.

— Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения сообщает о решении производителя инициировать процедуру отзыва из обращения лекарственного средства "Ранитидин", — говорится в сообщении ведомства.

Эти меры были приняты в связи с решением специального комитета Европейского директората по качеству медицинской продукции (EDQM) о приостановлении сертификата пригодности на вещество "Ранитидина гидрохлорид" производства индийской компании "Сарака Лабораториз Лимитед".

Ранее Лайф писал, что Европейский директорат по качеству медицинской продукции приостановил сертификат пригодности на "Ранитидин" 23 сентября, сообщив о выявлении опасных примесей N-нитрозодиметиламина (NDMA). Именно они, по словам врачей, провоцируют различные виды рака желудочно-кишечного тракта, а также повышают риск заболеваний кишечника и печени.