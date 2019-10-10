Путин рассказал, почему перешёл из бокса в дзюдо — видео

Президент России Владимир Путин рассказал, что первым видом спорта, которым он занимался, был бокс.

— Мне сломали нос, и это всё прекратилось достаточно быстро. К врачу не ходил, в основном вправляли. Долго всё срасталось. Время ушло, и потом перешёл уже в другой вид спорта, — рассказал президент после заседания Совета по развитию физической культуры и спорта в Нижнем Новгороде.

Напомним, Путин является мастером спорта по дзюдо и самбо. С вступлением в должность президента он не забыл о спорте и продолжает занятия единоборствами. На днях липецкие дзюдоисты подарили Путину кимоно, подчеркнув, что он является для них настоящим примером.