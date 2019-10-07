Липецкие дзюдоисты подарили Путину кимоно, расписанное добрыми пожеланиями

Необычный презент "заряжен" на удачу, крепкое здоровье и множество ярких и больших побед.

Молодёжная сборная Липецкой области по дзюдо перенимает эстафету поздравлений в адрес президента Владимира Путина, который сегодня отмечает день рождения. Спортсмены решили подарить главе государства кимоно, но не простое, а от руки расписанное пожеланиями здоровья, счастья и добра.

В подготовке подарка принял участие мастер спорта России по дзюдо Валерий Куксов.

— Для нас Владимир Путин — настоящий пример и мотивация для побед и занятий спортом, — признался он в своём инстаграме.

Напомним, президент России Владимир Путин празднует сегодня 67-летие. Поздравления от мировых лидеров, глав правительств и руководителей международных организаций продолжают поступать в его адрес с самого утра.

Накануне личного праздника глава государства вместе с министром обороны Сергеем Шойгу поднялся на высоту около двух тысяч метров, пособирал грибы и устроил небольшой пикник на открытом воздухе. Лайф публиковал фото и видео отдыха президента на природе.