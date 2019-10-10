Зеленскому пришлось колоть инъекции во время пресс-марафона

11

Президенту Украины Владимиру Зеленскому сделали специальные уколы для поддержания работы голосовых связок во время пресс-марафона, который начался утром 10 октября. Об этом сообщают "Украинские новости".

Связки — моё слабое место, вы знаете об этом. Но мы подготовились, приехали специалисты, которые делают мне некоторые процедуры. Если голос потеряю — вернём, — сказал Зеленский.

Ранее украинский Национальный реестр рекордов зафиксировал новое достижение по продолжительности пресс-конференции. Зеленский побил рекорд президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×