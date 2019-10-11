Глава НАСА заявил о продолжении сотрудничества с Роскосмосом для доступа на МКС

США не могут допустить, чтобы астронавтов не было на космической станции, и надеются на скорейшее создание собственной пилотируемой программы.

Глава НАСА Джим Брайденстайн заявил после визита в SpaceX, что в случае задержки собственной пилотируемой программы агентство готово на продолжение сотрудничества с "Роскосмосом" для доступа американских астронавтов на МКС.

— Мы должны обеспечить, чтобы не настал тот день, когда на МКС не будет американских астронавтов. Поэтому, определённо, мы будем продолжать работать с "Роскосмосом", чтобы обеспечить наличие американских астронавтов на МКС, — отметил руководитель.

Он подчеркнул, что, возможно, НАСА не понадобятся места на "Союзе", однако что-то может пойти не по плану. При этом Брайденстайн сказал, что сотрудничество с "Роскосмосом" нужно и важно. Пока что удаётся отстраниться от геополитических разногласий, но США не хотят платить 85 миллионов долларов за каждого астронавта и надеются действовать в партнёрстве — чтобы Россия летала на американских ракетах, а не только наоборот.

SpaceX по контракту с НАСА строит пилотируемый космический корабль Crew Dragon (Dragon 2). В марте он совершил успешный тестовый беспилотный полёт к МКС, однако в дальнейшем возникли неполадки.

США потеряли возможность самостоятельно отправлять людей в космос в 2011 году после завершения программы "Спейс шаттл". В настоящее время НАСА возлагает большие надежды на компанию Илона Маска SpaceX.