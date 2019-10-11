Полиция Приморья задержала вандалов, осквернивших Вечный огонь в Уссурийске

Сотрудники полиции и регионального управления ФСБ Приморья задержали вандалов, осквернивших Вечный огонь в Уссурийске, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

— Подозреваемых в вандализме задержали сотрудники ФСБ совместно с полицией. Одному из них 20 лет, другому — 21. Сейчас они дают признательные показания и очень раскаиваются, — рассказал собеседник агентства.

В среду 9 октября двое неизвестных засыпали землёй мемориал погибшим в годы Великой Отечественной войны.

Памятник был установлен в мае 1977 года в честь жителей города, павших в сражениях.