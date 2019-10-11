Очередную партию белух выпустят из бухты Средней на следующей неделе

Животных погрузят в специальные ванны, установленные на корабле, и морем транспортируют в Сахалинский залив.

Специалисты выпустят в открытое море ещё одну партию белух, находящихся в настоящий момент в бухте Средней, сообщается на сайте Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО).

— Очередной этап по транспортировке белух из бухты Средней и выпуску в Охотское море стартует на следующей неделе. Транспортировка будет проведена с использованием научно-исследовательского флота ФГБНУ ВНИРО, — отмечается в сообщении.

Количество животных пока уточняется. В бухте их погрузят в транспортировочные ванны на судне и доставят морем в район Сахалинского залива, где отпустят на свободу. Дорога займёт 3–4 дня, белух будут сопровождать специалисты, сообщает ВНИРО.

В конце сентября одну партию животных уже транспортировали в Хабаровский край подобным образом.