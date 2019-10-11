В Японии тайфун "Хагибис" вызвал перебои в работе транспорта

Тайфун "Хагибис", который движется к берегам Японии, вызвал масштабные перебои в работе железнодорожного и авиационного транспорта по стране. В ближайшие несколько дней ситуация только ухудшится.

Крупнейший железнодорожный перевозчик Японии компания JR объявила в пятницу о полном прекращении перевозок с 9 утра субботы по местному времени (03:00 мск) до полудня воскресенья (06:00 мск).

Авиакомпания All Nippon Airways (ANA) также сообщила о решении прекратить международные рейсы как минимум в ночь с субботы на воскресенье. Её коллега JAL принимает аналогичные меры. Ранее перевозчики отменили 800 внутренних рейсов.

Синоптики Японии сравнили "Хагибис" с тайфуном "Ида", который унёс жизни 1200 человек в 1958 году. Ожидаются рекордные осадки и разливы рек. Жителей просят без лишней надобности не выходить на улицу.

Тайфун "Хагибис" в настоящее время движется к Японии с юго-востока со скоростью 25 км/ч. Порывы ветра в его центральной части достигают скорости 50 м/с. Ожидается, что японской столицы он достигнет в ночь с субботы на воскресенье. Ранее сообщалось, что направление может измениться, и тогда ненастье обрушится на Южную Корею.