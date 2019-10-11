Роспотребнадзор рассказал об опасностях, которые влечёт за собой ожирение

Из-за ожирения и сопутствующих ему заболеваний продолжительность жизни в среднем сокращается на три-пять лет, а при выраженной болезни — на 15 лет.

Во Всемирный день борьбы с ожирением (11 октября) Роспотребнадзор сообщил о том, что количество людей, страдающих этим недугом, растёт. В настоящее время ожирением больны более половины россиян старше 30 лет.

— Кроме лишнего веса [россияне] приобретают связанные с этим тяжёлые неинфекционные заболевания: сердечно-сосудистые, онкологические, диабет. Принципиально понимать, что рост заболеваемости ожирением (в 2,3 раза по сравнению с 2012 годом) это не вопрос покупательной способности, а в первую очередь вопрос культуры питания, — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Также отмечено, что из-за ожирения и сопутствующих ему заболеваний продолжительность жизни в среднем сокращается на три-пять лет, а при выраженной болезни — на 15 лет. Кроме того, причиной двух третей смертей является нарушение жирового обмена и возникающие из-за него болезни.

По данным ВОЗ, к 2030 году 41% всех людей будет страдать от этой проблемы.

Для профилактики ожирения и избавления от избыточного веса эксперты Роспотребнадзора посоветовали снизить долю рафинированных продуктов и фастфуда в рационе питания, увеличить физическую нагрузку, а также внедрить здоровое питание в образовательных учреждениях и на рабочих местах.

В настоящее время ведомством уже проводится широкая информационная кампания, направленная на борьбу с излишним потреблением россиянами сахара, соли и жиров.

Одиннадцатого октября по инициативе ВОЗ отмечают Всемирный день борьбы с ожирением. В большинстве стран Европы от этого недуга страдает 15–25% взрослых. При этом в последнее время в мире наблюдается рост частоты ожирения у детей и подростков.

Ранее врачи призвали ограничить рекламу сладостей, потому что это ведёт к увеличению числа людей с ожирением.