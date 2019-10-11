Трудоголикам посоветовали не заводить енотов и хомяков

Этот совет касается и тех, кто испытывает на работе стресс и нуждается в отдыхе вечером.

Людям, которые постоянно пропадают на работе и приходят усталыми, не рекомендуется заводить енотов, крупных попугаев, хомяков и других животных, требующих много внимания. Об этом агентству "Москва" рассказали в пресс-службе столичного Комитета ветеринарии.

Специалисты отмечают, что активные домашние питомцы могут помешать полноценному отдыху человека. Также эта рекомендация касается тех, кто испытывает на работе стресс и нуждается в покое в конце дня.

Что касается домашних животных, которые лучше всего способствуют снятию напряжения, то здесь ветеринары выделяют кошек, собак, морских свинок, а также аквариумных рыбок и муравьёв.