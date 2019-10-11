Лукашенко высказался за встречу Зеленского и Путина на саммите СНГ

Белорусский лидер выразил сожаление, что Украина вышла из Содружества Независимых Государств и не присутствует на встрече лидеров в Туркмении.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что было бы отлично, если бы украинский лидер Владимир Зеленский посетил саммит СНГ в Ашхабаде и встретился бы со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом сообщает БЕЛТА.

— Что было бы плохого, если бы нынешний президент Украины, а он вменяемый, нормальный человек, сегодня присутствовал у нас. У него бы не было проблемы поговорить с одним президентом, со вторым, третьим, встретиться тут с президентом России, о встрече с которым он много сейчас говорит, — заявил он в ходе саммита СНГ в столице Туркмении.

Также Лукашенко отметил, что Украине не следовало выходить из Содружества. Белорусский лидер вспомнил, как уговаривал бывшего лидера Незалежной Петра Порошенко остаться в СНГ и уверял, что для Украины лучшим решением будет пропустить несколько саммитов, чем выйти из Содружества и разбираться с последствиями этого решения.

Ранее Лайф писал, что Владимир Зеленский на пресс-конференции, которая прошла 10 октября в Киеве, заявил, что его телефонные звонки Путину были первым шагом к урегулированию отношений между странами.