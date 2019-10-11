Зеленский — о своих звонках Путину: С меня корона не упадёт

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Фото © AP Photo/Efrem Lukatsky

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции, которая прошла 10 октября в Киеве, заявил, что своими звонками коллеге Владимиру Путину пытался урегулировать отношения между странами.

Все звонки совершал я. С меня корона не упадёт, и у меня её, слава богу, нет. Прежде всего я хочу закончить войну и считаю, что с нашей стороны это и были первые шаги навстречу, — сказал Зеленский.

Лидеры общались всего несколько раз по инициативе Зеленского. Последний из разговор прошёл в начале сентября, где они обсудили итоги обмена пленными между Россией и Украиной.

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