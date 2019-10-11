NASA прервало прямой эфир из космоса, чтобы сообщить о смерти Леонова

Астронавты Эндрю Морган и Кристина Кук выходили на внешнюю поверхность Международной космической станции для замены батарей, когда прозвучало скорбное известие.

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) выразило соболезнования в связи со смертью советского космонавта Алексея Леонова. Чтобы сообщить о скорбном известии, американцы даже прервали прямую трансляцию выхода двух своих астронавтов в космос. Примечательно, что первым человеком, побывавшим в открытом космосе, был именно Леонов.

We’re saddened by the loss of legendary @roscosmos cosmonaut Alexei Leonov who became the first human to walk in space on March 18, 1965. His venture into the vacuum of space began the history of extravehicular activity that makes today’s @Space_Station maintenance possible. pic.twitter.com/8EavxJd5R1 — NASA (@NASA) 11 октября 2019 г.

— Мы опечалены уходом из жизни легендарного космонавта Алексея Леонова, который 18 марта 1965 года стал первым человеком, вышедшим в космос, — говорится в сообщении NASA.

Напомним, Алексей Леонов умер в возрасте 85 лет в госпитале имени Бурденко 10 октября. По одной из версий, причиной смерти советского космонавта стала острая сердечная недостаточность.