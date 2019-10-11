NASA прервало прямой эфир из космоса, чтобы сообщить о смерти Леонова

1161

Астронавты Эндрю Морган и Кристина Кук выходили на внешнюю поверхность Международной космической станции для замены батарей, когда прозвучало скорбное известие.

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) выразило соболезнования в связи со смертью советского космонавта Алексея Леонова. Чтобы сообщить о скорбном известии, американцы даже прервали прямую трансляцию выхода двух своих астронавтов в космос. Примечательно, что первым человеком, побывавшим в открытом космосе, был именно Леонов.

— Мы опечалены уходом из жизни легендарного космонавта Алексея Леонова, который 18 марта 1965 года стал первым человеком, вышедшим в космос, — говорится в сообщении NASA.

Напомним, Алексей Леонов умер в возрасте 85 лет в госпитале имени Бурденко 10 октября. По одной из версий, причиной смерти советского космонавта стала острая сердечная недостаточность.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×