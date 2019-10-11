Создавший спецэффекты для "Аватара" россиянин получил 26 лет за убийство родных

Российский специалист по визуальным эффектам Сергей Кудрявцев, работавший над "Аватаром" и "Властелином колец", был осуждён на 26 лет за убийство родителей из-за собаки. Об этом сообщает The Sun.

Напомним, ранее Лайф сообщал, что конфликт между мужчиной и его пожилыми родителями произошёл из-за собаки по кличке Энзо. Кудрявцев посчитал, что здоровье домашнего питомца постоянно ухудшается из-за того, что родные открывают окна и устраивают сквозняки. После очередной ссоры он схватился за нож и зарезал их.