Создавший спецэффекты для "Аватара" россиянин получил 26 лет за убийство родных

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Российский специалист по визуальным эффектам Сергей Кудрявцев, работавший над "Аватаром" и "Властелином колец", был осуждён на 26 лет за убийство родителей из-за собаки. Об этом сообщает The Sun.

<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/search?f=images&vertical=default&q=Sergey%20Koudryavtsev&src=typd" target="_blank">Stuff</a></p>

Напомним, ранее Лайф сообщал, что конфликт между мужчиной и его пожилыми родителями произошёл из-за собаки по кличке Энзо. Кудрявцев посчитал, что здоровье домашнего питомца постоянно ухудшается из-за того, что родные открывают окна и устраивают сквозняки. После очередной ссоры он схватился за нож и зарезал их.

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