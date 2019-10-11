Феей-крёстной в новой "Золушке" может стать темнокожий актёр-гей

50

Фото © Twitter / Billy Porter

Билли Портер наиболее известен по работе в таких сериалах, как "Американская история ужасов" и "Поза".

Американский актёр Билли Портер, поразивший гостей "Оскара" экстравагантным платьем, сыграет роль феи-крёстной в новом мюзикле "Золушка". Об этом пишет Variety.

<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/theebillyporter" target="_blank"><strong>Billy Porter</strong></a></p>

По данным издания, в настоящее время актёр ведёт переговоры с представителями Sony. Представители компании эту информацию пока никак не прокомментировали. Сам Портер тоже пока не делал официальных заявлений, однако разместил на странице в "Твиттере" ссылку на новость о его возможном появлении в новом мюзикле.

<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/theebillyporter" target="_blank"><strong>Billy Porter</strong></a></p>

Главная роль в постановке достанется певице Карле Камилле Кабельо.

<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/theebillyporter" target="_blank"><strong>Billy Porter</strong></a></p>

Ранее Лайф рассказывал, что Портер шокировал гостей церемонии вручения "Оскара", появившись на красной ковровой дорожке в платье.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×