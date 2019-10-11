Феей-крёстной в новой "Золушке" может стать темнокожий актёр-гей

Американский актёр Билли Портер, поразивший гостей "Оскара" экстравагантным платьем, сыграет роль феи-крёстной в новом мюзикле "Золушка". Об этом пишет Variety.
По данным издания, в настоящее время актёр ведёт переговоры с представителями Sony. Представители компании эту информацию пока никак не прокомментировали. Сам Портер тоже пока не делал официальных заявлений, однако разместил на странице в "Твиттере" ссылку на новость о его возможном появлении в новом мюзикле.
Главная роль в постановке достанется певице Карле Камилле Кабельо.
Ранее Лайф рассказывал, что Портер шокировал гостей церемонии вручения "Оскара", появившись на красной ковровой дорожке в платье.
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