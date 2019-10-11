9-летняя россиянка-рекордсменка показала мастер-класс Стивену Сигалу — видео

Для того чтобы держать себя в форме, маленькая спортсменка каждый день делает зарядку и упражнения, а также ест фрукты и овощи, несмотря на то, что её любимое блюдо — пельмени.

Мировая рекордсменка по подтягиванию на перекладине Ксения Лукина встретилась с американским актёром Стивеном Сигалом и показала ему мастер-класс — девятилетняя девочка преодолела планку 15 раз.

Школьнице из Люберец принадлежит мировой рекорд по подтягиваниям среди девочек. Этим летом она за одну минуту подтянулась 30 раз. На встрече со Стивеном Сигалом девочке не удалось повторить рекордный результат, но лишь из-за того, что она недавно переболела ветрянкой и, как следствие, меньше тренировалась.

Американский актёр остался под впечатлением от маленькой силачки, пожал ей руку и по-русски сказал, что она "молодец".

Кроме того, во время встречи Ксения победила артиста в армрестлинге. Поединок длился лишь десять секунд: сначала казалось, что победу сможет вырвать актёр, но в итоге девятилетняя девочка одержала верх.

Напомним, голливудский актёр Стивен Сигал 11 октября провёл в Москве тренировку по айкидо. На мастер-классе сенсей прямо на татами объяснил нюансы техники борьбы и поделился секретами в навыках боя.