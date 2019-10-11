В Удмуртии будут судить избежавшего смертной казни педофила

Расследование дела об изнасиловании семилетней девочки завершено, подсудимый признал свою вину и раскаялся.

Следственные органы Удмуртии завершили расследование в отношении 56-летнего мужчины, надругавшегося над семилетней девочкой. Дело передано в суд, об этом сообщили в СУ СКР по региону.

— Мужчина признал свою вину и раскаялся. Расследование дела завершено. Уголовное дело направлено в суд с обвинительным заключением для рассмотрения по существу, — отметили в ведомстве.

В ходе следствия выяснилось, что обвиняемый ранее был неоднократно судим, в 1998 году за тяжкие преступления был приговорён к смертной казни, но потом помилован.

В августе этого года мужчина стал подозреваемым по делу об изнасиловании семилетней потерпевшей. Ребёнок, гостивший у отца в городе Глазове, гулял на площадке. Подсудимый подошёл к девочке, предложил ей покататься на аттракционах, после чего увёл её в безлюдное место, где совершил насильственные действия сексуального характера и скрылся.