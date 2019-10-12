Выставка Бэнкси в Лондоне закроется, не проработав и двух недель

Выставка работ знаменитого британского уличного художника Бэнкси в лондонском районе Кройдон закроется, не проработав и двух недель. Об этом сам автор сообщает в "Инстаграме".

— Магазин, который никогда не открывается, будет закрыт на этих выходных, — гласит надпись на опубликованном видео.

Бэнкси открыл магазин "Внутренний валовый продукт" с собственными товарами в начале октября. Двери лавки на самом деле не открывались — все товары нужно было заказывать через Интернет (хотя сайт к настоящему моменту так и не заработал).

Отмечается, что магазин художнику пришлось открыть из-за судебного разбирательства с фирмой открыток, которая пытается завладеть творчеством Бэнкси и его именем. Юристы посоветовали художнику открыть магазин товаров собственного производства и продавать их от своего имени.