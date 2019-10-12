Зеленский заявил, что европейские лидеры в шоке от поведения Порошенко

Экс-президент Украины, по мнению нынешнего главы государства, пытается стать лидером "нового майдана" — и в этом его ошибка.

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-марафона прокомментировал поведение экс-лидера Незалежной Петра Порошенко в отношении "формулы Штайнмайера". Он отметил, что европейские лидеры и СМИ "в шоке" от того, что с ним происходит. Видео с выступлением главы государства опубликовано на странице Офиса Президента Украины в "Фейсбуке".

— Вы видели заявления и президента Штайнмайера, и немецкой стороны, и французской стороны, и многих европейских средств массовой информации — они в шоке, потому что его риторика меняется так же, как и его статус. Однако единственное, что он забывает, — что он уже не президент. Не то что он забывает, я боюсь, что он в это не верит, — отметил Зеленский.

Он также подчеркнул, что Порошенко хочет стать лидером "нового майдана", однако в этом его ошибка. Экс-лидер Украины не поддерживает согласование "формулы Штайнмайера".

При этом глава государства сказал, что его команда "готова в любой момент уйти", но он пытается "услышать всех украинцев", поскольку люди должны точно знать, что они выберут.

Напомним, в начале октября Украина согласовала "формулу Штайнмайера", в рамках которой определяется особый статус Донбасса. После подписания документа по всей стране прокатилась волна акций против такого варианта урегулирования обстановки в Донецкой и Луганской областях.