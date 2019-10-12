Задержанную в Подмосковье израильтянку приговорили к колонии за наркотики

Девушка признана виновной в контрабанде и хранении запрещённых веществ в значительном объёме.

Химкинский городской суд вынес приговор в отношении 25-летней гражданки Израиля Наамы Иссахар, назначив ей наказание в виде семи с половиной лет в колонии за контрабанду и хранение наркотиков. Как сообщил РИА "Новости" адвокат осуждённой Александр Тайц, сторона защиты иностранки обжалует это решение.

— Естественно, мы будет обжаловать это решение в Московском областном суде, — рассказал Тайц.

Напомним, Наама Иссахар была задержана в транзитной зоне аэропорта Шереметьево, когда летела из индийского Дели в Тель-Авив. При ней было обнаружено около девяти граммов наркотиков. Девушка признала себя виновной в хранении запрещённого вещества, однако с фактом контрабанды наркотика была категорически не согласна.

Ранее Лайф сообщал, что в одной из квартир в подмосковных Химках были найдены тела двух бортпроводников авиакомпании "Россия". По предварительным данным, причиной смерти молодых людей могла стать передозировка наркотиков.