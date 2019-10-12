Максим Фадеев рассказал, как чуть полностью не потерял слух

Продюсеру пришлось в экстренном порядке выбегать из отеля из-за громкого воя сирены.

Музыкальный продюсер Максим Фадеев рассказал, как его оглушила тренировочная пожарная тревога в минской гостинице, из-за чего он якобы чуть полностью не потерял слух. Подробности происшествия Фадеев раскрыл на своей странице в "Инстаграме".

Фадеева и его команду предупредили об испытаниях, однако потом сирену включили во второй раз без предупреждения.

— Мы попросили не включать её, так как речь шла лишь о внутреннем обучении и гореть по-настоящему никто не собирался, однако договориться не удалось, — пишет Фадеев.

Из-за отсутствия предупреждения свои беруши надеть он не успел и пришлось слушать вой сирены. По словам Фадеева, такие громкие звуки для него "буквально губительны".

— Мне пришлось в экстренном порядке покидать гостиницу с огромным риском для здоровья. Происходящее грозило мне полной потерей слуха! — заявил продюсер.

Максим надеется, что к ближайшему концерту он сможет восстановить слух, и принимает для этого медикаменты.

Ранее Лайф рассказывал, как сборной России по хоккею не дали выспаться перед матчем из-за пожарной сигнализации в гостинице.