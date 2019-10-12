Турция установила контроль над стратегически важным городом в Сирии

Это один из ключевых пунктов среди тех, которые планировала захватить турецкая армия.

تركيا تعلن الاستيلاء على رأس العين.. و«سوريا الديمقراطية» تنفيhttps://t.co/AkjZTkwRpa — بوبيان نيوز (@bobiannews) October 12, 2019

Турецкие вооружённые силы при поддержке "Свободной сирийской армии" (ССА) установили контроль над городом Рас-эль-Айн. Об итогах четвёртого дня спецоперации сообщает Министерство национальной обороны Турции.

— В ходе операции "Источник мира", которая успешно продолжается к востоку от реки Евфрат, были взяты под контроль жилые районы города Рас-эль-Айн, — сообщает оборонное ведомство Турции.

Ранее Минобороны Турции сообщило о том, что в рамках спецоперации было уничтожено 415 боевиков. Более чем ста тысячам человек пришлось бежать из своих домов после наступления турецких войск.

Власти США заявили, что во время обстрела позиций боевиков турецкие войска задели американские подразделения на военной базе. В Анкаре это опровергают.