Онищенко прокомментировал советы по снижению риска возникновения рака

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Геннадий Онищенко. Фото © LIFE / Владимир Суворов

Депутат считает, что на телевидении должна появиться программа о культуре питания.

Бывший главный санитарный врач России, а ныне депутат Госдумы Геннадий Онищенко поддержал рекомендации Роспотребнадзора по снижению риска возникновения рака. Ранее эксперты ведомства посоветовали людям старшего возраста сократить потребление красного мяса.

Это довольно известная истина, и не только потому, что это риск онкологических заболеваний. Белок можно получать и за счёт молочных продуктов, за счёт рыбы, за счёт белого мяса, — сказал Онищенко радиостанции "Говорит Москва".

Парламентарий также отметил, что на телевидении должна появиться программа о правильном питании для просвещения граждан.

— Смогли же мы добиться того, что открыли канал "Культура". Так почему же не открыть тогда канал "Культура питания" или "Культура образа жизни"? — заявил депутат.

Напомним, в Роспотребнадзоре также рекомендовали не злоупотреблять продуктами глубокой переработки, например колбасой и пиццей.

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