Архиепископа всей Греции поддержал экс-президент Украины Пётр Порошенко. Именно когда он был у власти в стране, была создана новая церковь.

Элладская православная церковь посчитала, что Константинопольский патриарх Варфоломей имел полное право предоставить автокефалию Православной церкви Украины.

— Предлагаю признание автокефальной Православной церкви независимой Республики Украина, — цитирует греческое агентство Romfea архиепископа Афинского и всей Греции Иеронима Второго.

— Греки стали первыми, и это достойный пример для всех остальных, — прокомментировал это экс-президент Украины Пётр Порошенко на своей странице в "Фейсбуке".

В начале года патриарх Константинопольский Варфоломей подписал томос об автокефалии Православной церкви Украины. Официальный Киев называет это событие историческим и судьбоносным, сравнивая с большим праздником. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал создание "новой церкви" на Украине политическим заказом.