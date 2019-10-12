Суд назначил наследников имущества и долгов Юлии Началовой

Участники имущественного спора пришли к мирному решению проблемы и отозвали свои иски.

Никулинский суд Москвы поставил точку в имущественном споре относительно наследства умершей популярной певицы Юлии Началовой. Как сообщает газета "Московский комсомолец", главными наследниками собственности артистки стали её родители Виктор и Таисия Началовы и дочка Вера. В их собственности оказалась половина четырёхкомнатной квартиры певицы и авторские права на все композиции.

Владелец второй половины квартиры — бывший муж артистки хоккеист Александр Фролов — отозвал свой иск. В свою очередь нижегородская компания, которая вела дело от лица Юлии Началовой, отказалась от своих претензий к спортсмену на сумму в 26 миллионов рублей.

Отмечается, что шаг сторон навстречу друг другу был сделан, чтобы не травмировать психику ребёнка умершей певицы.

По данным издания, судопроизводство по данным делам было прекращено 11 октября. При этом стороны не смогут обратиться в суд снова по данному вопросу.

Напомним, певица Юлия Началова умерла 16 марта сразу после срочной операции из-за абсцесса. У певицы было сразу несколько серьёзных заболеваний: диабет, подагра и красная волчанка. Последней волей артистки было решение вопроса жилья для её дочки — чтобы девочка не осталась без недвижимости.