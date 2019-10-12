На Украине представили пластиковую "сверхзвуковую ракету"

Реактивный снаряд класса "воздух — поверхность" планируется запускать с истребителя Су-27 или бомбардировщика Су-24М.

Украинское конструкторское бюро "Южное" представило пластиковый макет сверхзвуковой ракеты "Блискавка" ("Молния"). Новинку показали на выставке "Оружие и безопасность — 2019" в Киеве, сообщает Украинский милитаристский портал.

Разработчики рассчитывают запускать ракету класса "воздух — поверхность" с истребителя Су-27 и бомбардировщика Су-24М. При этом, по их словам, самолёты не придётся серьёзно модернизировать. "Блискавка" предназначена для уничтожения бронетехники противника.

Когда ракету можно будет увидеть в действии или хотя бы в натуральную величину, не сообщается.

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