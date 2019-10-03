Госдеп США одобрил продажу комплексов Javelin Украине

По предварительной информации, сумма контракта достигает почти 40 миллионов долларов.

Госдепартамент США дал положительное решение на продажу Украине противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) Javelin. Как уточнили в Пентагоне, Киев может приобрести до 160 ракет и различное оборудование к комплексам на общую сумму около 40 миллионов долларов.

Напомним, о возможности приобретения новой партии американских вооружений президент Украины Владимир Зеленский поднимал вопрос в ходе телефонного разговора с американским лидером Дональдом Трампом. Особенно Киев интересовали ПТРК Javelin.

Как сообщал Лайф, весной 2018 года на Украину доставили первую партию американских противотанковых ракетных комплексов Javelin, чего на протяжении четырёх лет добивался экс-президент Незалежной Пётр Порошенко. Однако, согласно условиям соглашения с США, Украина не может использовать Javelin на линии соприкосновения в Донбассе.

Позднее стало известно, что Минобороны США приняло решение выделить более 300 миллионов долларов на производство переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin для Украины, Литвы и Эстонии. Также вооружение планируется предоставить Турции, Австралии и Тайваню.