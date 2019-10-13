Три человека погибли в огне лесных пожаров в Калифорнии

Сильные лесные пожары, бушующие сейчас на юге американского штата Калифорния в пригороде Лос-Анджелеса, унесли жизни трёх человек. Об этом сообщает АР.

По данным журналистов, жертвой огненной стихии стал мужчина из городка в долине Сан-Фернандо, который пытался в одиночку побороть огонь, но скончался от сердечного приступа.

Ещё два тела были найдены в городке Калимеса к востоку от столицы штата. Одной из жертв стала 89-летняя женщина, которая не успела покинуть зону пожара. Второй погибший был обнаружен на стоянке для домов на колёсах.

Отмечается, что к настоящему моменту власти частично сняли режим повышенной опасности в некоторых районах и разрешили жителям вернуться в свои дома, однако многие предпочитают оставаться в безопасном месте.

"Oh God, the bunnies!": California residents concerned for wildlife as they flee Los Angeles wildfire. https://t.co/2vpm3V9KmS pic.twitter.com/6s48hYKIPf — ABC News (@ABC) 11 октября 2019 г.

Ранее Лайф сообщал, что из-за лесных пожаров в Калифорнии было эвакуировано более 100 тысяч человек.