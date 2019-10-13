МИД РФ обвинил США в попытке подорвать работу ООН

В ведомстве также напомнили о "предвзятой политике по выдаче американских виз членам делегаций".

В Министерстве иностранных дел России заявили об ухудшении финансового положения ООН из-за того, что более 50 государств-членов не выплатили взносы за 2019 год в бюджет всемирной организации. Там отметили, что главным неплательщиком налогов является США, долг которых превышает один миллиард долларов.

— Налицо явные попытки Вашингтона подорвать работу организации: наряду с непредсказуемой и предвзятой политикой по выдаче американских виз членам делегаций задействуются и финансовые рычаги, — говорится в сообщении на официальном сайте ведомства.

Напомним, 3 октября стало известно о том, что части российских делегатов, которые должны были принять участие в работе Первого комитета Генассамблеи ООН, не выдали американские визы. А 8 октября из-за этой же проблемы работу пришлось приостановить Шестому комитету ГА ООН, который занимается правовыми вопросами.