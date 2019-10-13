Гитарист Queen почтил память Алексея Леонова: Потеряли героя

Брайан Мэй уверен, что советский космонавт стал бы первым человеком на Луне, если бы СССР не замедлился в космической гонке.

Гитарист легендарной британской группы Queen Брайан Мэй обратил внимание своих последователей на биографию советского космонавта Алексея Леонова, который стал первым землянином, вышедшим в открытый космос. На своей странице в "Инстаграме" Мэй высказался: "Мы потеряли настоящего героя".

— Алексей Леонов был первым человеком, который прогулялся в космосе, и был бы первым человеком на Луне, если бы русские не потеряли свой импульс в космической гонке. Алексей был удивительно совершенным человеком — учёным, художником и лидером, — пишет музыкант.

Мэй рассказал, что многократно общался с Леоновым на фестивале STARMUS, где через искусство популяризируют астрономию, освоение космоса, физику, химию и биологию.

— Он был забавным и относился к своим достижениям с невероятной скромностью. Всегда находил время на рисование, общение с детьми, — рассказывает свои воспоминания о Леонове Мэй.

Дважды Герой Советского Союза Алексей Леонов умер в возрасте 85 лет в госпитале имени Бурденко после продолжительной болезни. NASA прервало прямой эфир из космоса, чтобы сообщить о смерти Леонова.

В СССР были выпущены "космические марки" с эскизами Леонова.