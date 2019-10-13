Навальный и Албуров улетели в США после признания ФБК иноагентом

Сам блогер постарался отшутиться, что Албуров собирается в Торонто, в то время как его соратник заявил, что полетит в Ростов.

После признания Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального НКО-иноагентом, получающим деньги из-за рубежа, блогер и его ближайший сторонник Георгий Албуров поспешили покинуть Россию. Алексей Навальный выложил на своей странице в Instagram видео из аэропорта Шереметьево. На нём он обращается к товарищу, в шутку называя его похожим на другого своего соратника — Руслана Шаведдинова, и спрашивает его, зачем он летит в Торонто.

— На самом деле я Кира Ярмыш (пресс-секретарь Алексея Навального. — Прим. Лайфа), как вы видите по моим лоснящимся рыжим локонам. Я лечу в Ростов, — попытался отшутиться в ответ Георгий Албуров.

Несмотря на то что на видео Навального оба блогера шли в обратную сторону от стойки вылета в Нью-Йорк, чуть позже они вернулись к ней и отправились в США.

Как сообщал Лайф, ранее Минюст России объявил о включении Фонда борьбы с коррупцией в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента. Ведомство выявило финансирование ФБК из-за рубежа. В Кремле прокомментировали эту новость, отметив, что "это прерогатива Минюста".