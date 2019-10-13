Астраханец побил мировой рекорд по прыжкам со скакалкой

Теперь все данные отправят в международное агентство, которое официально подтвердит результат.

В Астрахани 21-летний Алексей Коломин побил мировой результат по прыжкам со скакалкой, сделав за 60 минут 14 тысяч 207 прыжков. Прошлый рекорд поставил в 2015 году американец Петер Нестлер.

Считали прыжки представители региональной федерации роуп-скиппинга — так звучит официальное название такого вида спорта. Все данные вместе с фото и видеозаписями намерены отправить в международное агентство регистрации рекордов "Интеррекорд".

— Пока эти данные можно считать предварительными, но мы уверены, что их зачтут, так как все необходимые требования соблюдены, рекорд поставлен, — передаёт РГ слова тренера Алексея Ирины Янкевич.

Кроме того, за установлением мирового рекорда наблюдали десятки горожан.

Ранее Лайф сообщал, что 9-летняя россиянка-рекордсменка показала мастер-класс Стивену Сигалу.