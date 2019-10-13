В Гонконге протестующий ранил полицейского в шею канцелярским ножом

Несмотря на попытки митингующих отбить товарища, напавшего мужчину удалось задержать.

В Гонконге протестующий ударил полицейского канцелярским ножом в шею. Как сообщает издание South China Morning Post, стража порядка госпитализировали.

Инцидент произошёл во время беспорядков в округе Куньтхон. Нападавший мужчина и ещё один участник акции, который попытался отбить товарища у полицейских, были задержаны. Состояние пострадавшего оценивается как стабильное.

В Гонконге с июня не утихают массовые протесты, которые были вызваны продвижением закона об экстрадиции. Несмотря на решение властей отказаться от идеи продвижения злосчастного документа, миллионы человек продолжают выходить на улицы и вступать в столкновения с полицией.