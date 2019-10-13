Эрдоган опроверг заявления, что из-за Турции боевики сбежали из лагеря ИГИЛ

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Фото © twitter.com/RTErdogan

По его мнению, цель таких сообщений — спровоцировать Запад на давление на Анкару.

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что информация СМИ о побеге боевиков ИГИЛ* из лагеря временного содержания Айн-Исса в Сирии не соответствует действительности.

Это является дезинформацией. Сейчас это делается для того, чтобы спровоцировать Америку и Запад, — цитирует президента Турции Анатолийское агентство.

Ранее Лайф приводил сообщение Курдской автономной администрации, которая заявила, что из-за спецоперации Турции на севере Сирии из тюрем сбежали сотни боевиков и их сторонников.

* Деятельность террористической организации запрещена в России по решению Верховного суда.

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