Нобелевский лауреат рассказал, откуда на самом деле берётся рак

Из слов Томаса Линдала вытекает вывод, что полностью победить данное заболевание невозможно.

Развитие рака на самом деле не связано с радиацией, солнечным ультрафиолетом или канцерогенами, вопреки общепринятому мнению. Об этом заявил нобелевский лауреат по химии Томас Линдал в кулуарах XIV Всероссийского фестиваля Nauka 0+.

— Мы все знаем, что ультрафиолет может вызвать рак кожи, а источники радиации — рак других органов. С другой стороны, никто не верит в то, что ультрафиолет способен породить опухоли в мозге, печени и других внутренних органах и лишь 1% опухолей связан с ионизирующим излучением. Возникает вопрос — откуда берётся рак? — указал он в беседе с корреспондентом ТАСС на противоречия в оспариваемой им гипотезе.

Согласно теории Линдала, все известные медицине случаи рака возникают вследствие естественных процессов жизнедеятельности внутри самих клеток, связанных с гидролизом, разложением воды и появлением агрессивных форм кислорода. В связи с этим учёный склоняется к мнению о невозможности полностью победить рак. Он поясняет, что организм не может функционировать без кислорода и воды.

При этом Линдал отмечает, что можно разработать препараты для более эффективной и безопасной борьбы с онкозаболеваниями.

Как сообщал Лайф, ранее Роспотребнадзор дал рекомендации для снижения риска возникновения рака. Прежде всего гражданам рекомендовали следить за своим питанием и отказаться от вредных привычек.