Минобороны показало карту подконтрольных курдам лагерей в Сирии

Министерство обороны РФ разместило на своём сайте карту лагерей для беженцев и мест заключения боевиков на северо-востоке Сирии, находящихся под контролем курдских формирований.

Всего на северо-востоке САР семь мест заключения боевиков, среди которых тюрьмы Хасеке, Эль-Холь, Химо и другие. Больше всего заключённых — около девяти тысяч — содержится в Шаддади. Всего в местах заключения остаются 14 650 человек.

Как указано на карте, в восьми лагерях для беженцев находятся арабы (включая суннитов и шиитов), курды, христиане, туркоманы, евреи и другие. Наиболее многочисленным лагерем является Эль-Холь: там удерживается до 68 600 человек. Также до 17 тысяч временно перемещённых лиц остаются в лагере Камишлия, до 8200 — в лагере Эль-Иша, до 7200 человек — в лагере Ариша. Всего на северо-востоке страны находится примерно 105,9 тысячи беженцев.

В Минобороны добавили, что на фоне проведения Турцией военной операции ухудшилась гуманитарная обстановка на северо-востоке республики.

Эрдоган заявил, что у Турции нет проблем с Россией из-за операции в Сирии