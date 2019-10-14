Премьер-министра Украины заметили на концерте неонацистов

Организатором мероприятия был Андрей Медведько, обвиняемый в убийстве журналиста Олеся Бузины.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук сходил на концерт ультраправых музыкантов. Об этом сообщает "Страна.uа".

Как доказательство приводится фотография с политиком, который стоит на сцене на фоне коловрата, используемого неонацистами в качестве символики. Отмечается, что Гончарук побывал на выступлении коллектива "Сокира Перуна".

Организатором концерта был Андрей Медведько, обвиняемый в убийстве журналиста Олеся Бузины.

Весной прошлого года полиция Киева завела уголовное дело против данной группы из-за использования свастики и другой нацистской символики, а также из-за фашистских призывов и цитат итальянского диктатора Бенито Муссолини. Сам коллектив отвергает свою причастность к неонацизму.

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