Арестованы вандалы, осквернившие Вечный огонь в Уссурийске

Злоумышленники получили по 10 суток административного ареста за другое противоправное действие.

Двое жителей города Уссурийска в Приморском крае получили десять суток административного ареста за хулиганство, говорится на сайте регионального УМВД РФ.

Правонарушители стали фигурантами дела о вандализме. Они осквернили мемориал в Уссурийске, засыпав землёй Вечный огонь. После задержания они дали признательные показания, объяснив своё поведение состоянием алкогольного опьянения. Однако в ходе разбирательств было установлено, что молодые люди 21 и 20 лет в тот же день во время фотографирования в сквере повредили декоративные фигуры.

За это хулиганство они и получили десять суток ареста.

В то же время продолжается расследование уголовного дела, возбуждённого в отношении них по статье "Вандализм" за осквернение памятника погибшим в годы Великой Отечественной войны.

В Приморье вандалы засыпали Вечный огонь землёй и помочились на него