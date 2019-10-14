Появилось видео прибытия Навального и его соратника в США

После приземления блогер и его соратник быстро сели в машину и уехали в неизвестном направлении.

В международном аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке приземлился самолёт, на борту которого находились блогер Алексей Навальный и его ближайший сторонник Георгий Албуров.

Как сообщал Лайф, после признания так называемого Фонда борьбы с коррупцией НКО-иноагентом, получающим деньги из-за рубежа, блогер Алексей Навальный и его ближайший сторонник Георгий Албуров поспешили покинуть Россию. При этом старались ввести своих подписчиков в заблуждение относительно того, куда собрались лететь.

Сразу после прилёта в Нью-Йорк мужчин ждал чёрный автомобиль Toyota Camry. Блогеры сели в машину и уехали в неизвестном направлении.

Напомним, ранее Минюст России объявил о включении Фонда борьбы с коррупцией в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента. Ведомство выявило финансирование ФБК из-за рубежа. В Кремле прокомментировали эту новость, отметив, что "это прерогатива Минюста".