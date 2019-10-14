В Японии попало на видео падение пенсионерки с вертолёта

Очевидцы сняли на видео падение пенсионерки из японского города Иваки с вертолёта спасателей во время эвакуации из пострадавшего от мощного тайфуна "Хагибис" района. Несчастный случай произошёл в минувшие выходные.
На кадрах видно, что женщину поднимают на борт с помощью троса. Когда цель была почти достигнута, пенсионерка неожиданно сорвалась с 40-метровой высоты.
Ранее сообщалось, что число погибших в результате обрушившегося на Японию тайфуна "Хагибис" увеличилось до 39.
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