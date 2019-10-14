В Японии попало на видео падение пенсионерки с вертолёта

Пожилую женщину спасатели на тросе подняли наверх, но, когда её почти затащили на борт, та сорвалась.

Очевидцы сняли на видео падение пенсионерки из японского города Иваки с вертолёта спасателей во время эвакуации из пострадавшего от мощного тайфуна "Хагибис" района. Несчастный случай произошёл в минувшие выходные.

На кадрах видно, что женщину поднимают на борт с помощью троса. Когда цель была почти достигнута, пенсионерка неожиданно сорвалась с 40-метровой высоты.

Ранее сообщалось, что число погибших в результате обрушившегося на Японию тайфуна "Хагибис" увеличилось до 39.