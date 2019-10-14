В животе жителя Калининграда нашли 77 свёртков с наркотиками

Выяснилось, что подозреваемый не раз был замешан в подобных преступлениях, а также в кражах и грабежах.

Сотрудники транспортной полиции задержали 43-летнего жителя Калининграда, в прямой кишке которого нашли 77 свёртков с порошкообразным веществом.

— После проведения экспертно-криминалистического исследования установлено, что в свёртках находится наркотическое средство, — уточнили в пресс-службе Западного линейного отдела МВД России на транспорте.

Отмечается, что речь идёт о наркотике под названием "белый китаец". Это карфентанил и метадон. В общей сложности у мужчины нашли около двух граммов этого вещества, что является крупным размером.

Подозреваемый не раз имел дело с правоохранительными органами за совершение подобных преступлений. Кроме того, он был замечен за кражей и грабежом.

Следователи возбудили уголовное дело. Теперь мужчине грозит лишение свободы сроком до 10 лет со штрафом в размере до 500 тысяч рублей.

Напомним, ранее российскую актрису Бочкарёву задержали в ночь на 28 сентября в Москве, у неё в нижнем белье нашли 0,69 грамма кокаина. Сама артистка это пыталась опровергать. Однако правоохранители затем показали процесс задержания на видео. От активного общения с прессой с тех пор она отказалась, но уверяет, что чувствует себя хорошо.