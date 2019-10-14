Экспертиза подтвердила педофилию у Михаила Хачатуряна

Согласно заключению специалистов, убитый регулярно вступал в интимную связь с девочками пубертатного возраста.

Посмертная психологическая экспертиза Михаила Хачатуряна показала у убитого собственными дочерьми мужчины "расстройство сексуального предпочтения" и другие отклонения. Согласно заключению специалистов, погибший подвергал своих дочерей — Крестину, Марию и Ангелину — физическому и сексуальному насилию.

— У Хачатуряна М.С. выявляются признаки индивидуальной особенности сексуального развития в виде гиперролевого синдрома, о чём свидетельствуют материалы уголовного дела о наличии у него пренебрежительного отношения к женщинам, ярко выраженного стремления доминировать в отношениях с ними, — приводит Mash выдержку из документа.

Согласно материалам дела, Михаил для доказательства своего превосходства применял оскорбления, унижения, угрозы и насилие, в том числе с использованием различных видов оружия. Эксперты пришли к выводу, что у дочерей убитого на фоне поведения отца сформировался "синдром жестокого обращения".

Помимо этого, по данным Mash, в документах по делу говорится о "регулярных сексуальных контактах Михаила с девочками пубертатного возраста в виде мануальных ласк, орально-генитальных и анально-генитальных контактов на протяжении более полугода".

Напомним, Крестина, Ангелина и Мария убили своего отца Михаила 27 июля 2018 года. Девушки нанесли ему множество ножевых ранений. Впоследствии они заявили, что больше не могли терпеть издевательств родителя. Ранее Лайф публиковал заключение экспертов о психологическом состоянии сестёр Хачатурян сразу после убийства.