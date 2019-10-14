Россия и Саудовская Аравия заключили хартию сотрудничества производителей нефти

Всего по итогам встречи глав государств было подписано более двух десятков документов.

Во время государственного визита президента РФ Владимира Путина в Эр-Рияд Россия и Саудовская Аравия заключили хартию о долгосрочном сотрудничестве стран — производителей нефти. Подписал документ с российской стороны министр энергетики Александр Новак.

Кроме того, министры энергетики двух сторон подписали протокол о сотрудничестве в области энергетики.

Также были подписаны заявление о намерениях между "Роскосмосом" и саудовской комиссией по космосу о сотрудничестве в области финансирования космонавтики и Глобальной навигационной спутниковой системы (ГЛОНАСС,) а также программа российско-саудовского стратегического сотрудничества высокого уровня Совместной межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

Напомним, Владимир Путин посетил сегодня с официальным визитом Саудовскую Аравию впервые за 12 лет.