Трамп призвал голосовать за его бывшего пресс-секретаря в "Танцах со звёздами"

Хозяин Белого дома назвал Шона Спайсера хорошим парнем, который "всегда был за нас".

Президент США Дональд Трамп попросил своих подписчиков в "Твиттере" проголосовать за бывшего пресс-секретаря Белого дома Шона Спайсера, участвующего в популярном шоу "Танцы со звёздами".

— Голосуйте за хорошего парня Шона Спайсера... Он всегда был за нас, — написал американский лидер в "Твиттере".

К слову, хореография Спайсера оставляет желать лучшего. Несколько раз он оказывался на грани выбывания, но каждый раз его что-то спасало. Экс-представитель Трампа в последний момент набирал нужное количество голосов, а однажды он остался благодаря травме соперника.

Напомним, уйдя с поста пресс-секретаря в июле 2017 года, Шон Спайсер активно занялся поиском работы. По данным СМИ, 45-летний Спайсер встречался с руководством ведущих американских телеканалов: ABC, NBC, CBS и Fox News. Кроме того, с безработным связывались и организаторы "Танцев со звёздами". Тогда СМИ сообщили об отказе политика участвовать в проекте.