Элтон Джон назвал Майкла Джексона психически больным

По его мнению, у его коллеги совсем не получалось поддерживать отношения со взрослыми людьми.

Британский певец Элтон Джон в своей новой книге воспоминаний "Я" назвал Майкла Джексона психически больным и неспособным находиться в обществе взрослых людей. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Элтон Джон познакомился с Майклом Джексоном, когда тот ещё был подростком и выступал в группе со своими братьями.

— Он был просто самым очаровательным ребёнком, которого вы только могли себе представить, — написал Элтон Джон.

Но, после того как Джексон получил мировую славу, по словам Джона, он начал отстраняться от общества и предпочитал одиночество. Певец отметил, что поп-легенда в последние годы становился тревожным человеком и постепенно сходил с ума.

— Бог знает, что происходило в его голове, и бог знает, какими таблетками он накачивал себя, — пишет артист в своей книге.

В своей книге он также отметил интерес Майкла к мальчикам, о котором многие давно знали.Так, во время одной из вечеринок артист пропал. Нашли его играющим с сыном экономки.

— Он, похоже, вообще не справлялся со взрослой компанией, — написал в мемуарах британский артист.

Напомним, выход фильма о Майкле Джексоне "Покидая Неверленд" вызвал огромный общественный резонанс. Семья музыканта подала в суд на компанию HBO из-за обвинений "короля поп-музыки" в педофилии.