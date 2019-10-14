Кайли Дженнер назвала подарком растяжки на теле после рождения дочери

Американская модель в феврале стала мамой и отмечает, что до сих пор наслаждается этим новым статусом.

Кайли Дженнер впервые решила ответить на вопросы поклонников в "Инстаграме" относительно дочки Сторми и своей личной жизни. Например, одна из подписчиц поинтересовалась, остались ли у Дженнер растяжки на теле после беременности и если да, собирается ли звезда от них избавляться и как.

Дженнер призналась, что растяжки действительно появились у неё на многих местах. Однако, несмотря на то, что модель может себе позволить запросто удалить рубцы при помощи косметической операции с применением лазера, делать она этого не собирается. Прежде всего потому, что воспринимает растяжки как подарок от дочери.

— Я не смогла избавиться от них. Я просто приняла их как маленький подарок от моей Сторми, — приводит ответ знаменитости портал "Дни.ру".

Напомним, Кайли Дженнер начала встречаться с будущим отцом их общей дочери рэпером Трэвисом Скоттом в 2017 году. В феврале 2018 года у них родилась дочь Сторми. Однако летом текущего года появились слухи, что пара скоро расстанется. Позднее сама 22-летняя модель сделала откровенное признание за две недели до окончательной размолвки с рэпером.