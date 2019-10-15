Трамп ввёл санкции против Турции

США ввели санкции против Министерства обороны и энергетики Турции, а также глав данных ведомств, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на американскую администрацию.

Три высокопоставленных чиновника Турции Министерства энергетики и обороны были внесены в список санкций... одновременно с подписанием указа Майк Помпео

В санкционный список попал министр обороны, бывший командующий Генштабом Турции Хулуси Акар, глава Минэнерго Фатих Донмез и зампред правящей Партии справедливости и развития Сулейман Сойлу.

Санкции были введены из-за сложившейся ситуации в Сирии, где Турция проводит военную операцию. По словам госсекретаря США Майка Помпео, цель вводимых ограничительных мер — вынудить Анкару пойти на немедленное прекращение огня.

— Исполнительный указ даёт Министерству финансов и Госдепу полномочия рассматривать и вводить санкции против частных лиц, организаций или лиц, связанных с Правительством Турции и участвующих в действиях, которые создают опасность для гражданских лиц или ведут к дальнейшему подрыву мира, безопасности и стабильности на северо-востоке Сирии, — указывается в заявлении Помпео.

Ранее американский лидер Дональд Трамп пообещал уничтожить турецкую экономику.